Planlama yapamadık
UEFA Başkanı Ceferin, "Virüsün biteceği zamanı bilmiyoruz. Plan yapamadık, sezon iptal olabilir" dedi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, sezonun geri kalanıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Koronavirüs salgınının ne zaman duracağını bilemediklerini ve bir plan yapamadıklarını söyleyen Ceferin, "Biz planlarımızı hazırladık, belki sezon iptal bile olacak. Ligler ve kulüplerle görüşüyoruz. Belki gelecek sezon biraz ötelenecek. Şu anda kimse pandeminin ne zaman biteceğini bilmiyor. Bu nedenle nihai bir planlama yapamıyoruz" dedi.
FEDERASYON BAŞKANI VİRÜSTEN ÖLDÜ
Koronavirüse yakalanan Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, hayatını kaybetti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Hayallerinin gerçekleşmesi için çalışacağız" dedi.
- 29.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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