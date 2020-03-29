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29 Mart 2020, Pazar
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Planlama yapamadık

Planlama yapamadık

Başkanı Ceferin, "Virüsün biteceği zamanı bilmiyoruz. Plan yapamadık, sezon iptal olabilir" dedi.

Başkanı Aleksander Ceferin, sezonun geri kalanıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Koronavirüs salgınının ne zaman duracağını bilemediklerini ve bir plan yapamadıklarını söyleyen Ceferin, "Biz planlarımızı hazırladık, belki sezon iptal bile olacak. Ligler ve kulüplerle görüşüyoruz. Belki gelecek sezon biraz ötelenecek. Şu anda kimse pandeminin ne zaman biteceğini bilmiyor. Bu nedenle nihai bir planlama yapamıyoruz" dedi.

FEDERASYON BAŞKANI VİRÜSTEN ÖLDÜ
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  1. 29.3.2020
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