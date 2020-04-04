Liverpool, bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi
İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndermesi tepki ile karşılandı. Karara taraftarların yanı sıra kulübün eski oyuncuları Jamie Carragher ve Stan Collymore da tepki gösterdi.
İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği duyuruldu.
Bu karara taraftarların yanı sıra kulübün eski oyuncuları Jamie Carragher ve Stan Collymore sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Daha önce Premier Lig takımları Newcastle United, Tottenham, Bournemouth ve Norwich City de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı.
- 04.04.2020
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