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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'dan tepki çeken karar! Ücretsiz izin

, bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi

Liverpool, bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi

İngiltere lideri 'un yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndermesi tepki ile karşılandı. Karara taraftarların yanı sıra kulübün eski oyuncuları ve da tepki gösterdi.

İngiltere 'in lideri , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği duyuruldu.

Bu karara taraftarların yanı sıra kulübün eski oyuncuları ve sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Daha önce Premier Lig takımları , Tottenham, Bournemouth ve de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı.

  1. 04.04.2020
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