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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Ronaldo Messi ile aynı takımda oynamak istememiş!

Ronaldo Messi ile aynı takımda oynamak istememiş!

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcu 'nun, 2009 yılında 'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. 'ın efsane teknik direktörü 'un, Portekizli yıldızın o dönem Barcelona'ya gitmesi için çok uğraştığı ancak Ronaldo'nun ile aynı takımda oynamak yerine 'i tercih ettiği öğrenildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

2009 yılında o dönemin rekor bonservis bedeli 80 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi 'dan İspanyol devi 'e transfer olan 'nun, ezeli rakibi ile aynı takımda oynama teklifini reddettiği iddia edildi.

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İngilizlerin ünlü basın organı 'in İspanyol gazetesine dayandırdığı habere göre, Portekizli yıldızın 2009'da Manchester United'ın efsane çalıştırıcısı tarafından 'ya teklif edildiği belirtildi. Ancak Ronaldo'nun bu teklifi reddederek Real Madrid'e imza attığı ifade edildi.

Ronaldo'nun Real Madrid'i tercih etmesiyle futbolseverler, Messi ve Ronaldo'yu aynı takımda izleme şansından da mahrum kalmış oldular.


  1. 18.04.2020
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