Ronaldo Messi ile aynı takımda oynamak istememiş!
İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, 2009 yılında Barcelona'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un, Portekizli yıldızın o dönem Barcelona'ya gitmesi için çok uğraştığı ancak Ronaldo'nun Lionel Messi ile aynı takımda oynamak yerine Real Madrid'i tercih ettiği öğrenildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
2009 yılında o dönemin rekor bonservis bedeli 80 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Manchester United'dan İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo'nun, ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı takımda oynama teklifini reddettiği iddia edildi.
ALEX FERGUSON'U DİNLEMEDİ!
İngilizlerin ünlü basın organı Daily Mail'in İspanyol AS gazetesine dayandırdığı habere göre, Portekizli yıldızın 2009'da Manchester United'ın efsane çalıştırıcısı Sir Alex Ferguson tarafından Barcelona'ya teklif edildiği belirtildi. Ancak Ronaldo'nun bu teklifi reddederek Real Madrid'e imza attığı ifade edildi.
Ronaldo'nun Real Madrid'i tercih etmesiyle futbolseverler, Messi ve Ronaldo'yu aynı takımda izleme şansından da mahrum kalmış oldular.
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