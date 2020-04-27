UEFA'dan kulüplere dev yardım! Resmen açıklandı
Avrupa futbolunun patronu UEFA, corona virüsüyle mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna toplam 236,5 milyon euroluk yardımda bulundu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon euro destek sağlandığını belirtti.
UEFA, geçtiğimiz günlerde verdiği sözü tutarak federasyonlara maddi destekte bulunduğunu açıkladı.
UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, corona virüsü ile mücadele döneminde 55 üye ülkenin federasyonlarına, toplam 236.5 milyon euro destek verildiği ifade edildi.
Corona virüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.
- 27.04.2020
- Güncelleme: 27.04.2020 19:55
- Rusya'da ligler ne zaman başlayacak? İşte planlanan tarih
- Başkan Erdoğan'dan çiftçiye müjde! Çiftçinin kredi ödemeleri 6 ay ertelendi!
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Çiftçinin kredi ödemeleri 6 ay ertelendi!
- UEFA'dan kulüplere dev yardım! Resmen açıklandı
- Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan kulüplere dev yardım! Resmen açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.