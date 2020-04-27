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27 Nisan 2020, Pazartesi
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'dan kulüplere dev yardım! Resmen açıklandı

UEFA'dan kulüplere dev yardım! Resmen açıklandı

Avrupa futbolunun patronu , corona virüsüyle mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna toplam 236,5 milyon euroluk yardımda bulundu. UEFA Başkanı Aleksander , birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon euro destek sağlandığını belirtti.

, geçtiğimiz günlerde verdiği sözü tutarak federasyonlara maddi destekte bulunduğunu açıkladı.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, corona virüsü ile mücadele döneminde 55 üye ülkenin federasyonlarına, toplam 236.5 milyon euro destek verildiği ifade edildi.

Corona virüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden , " dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 19:55
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