Umut Meraş'tan duygusal paylaşım
Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre’de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş, corona virüsü nedeniyle bir süredir askıya alınan futbola duyduğu özlemi dile getirdi. Umut, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Bu oyunu ne kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum" ifadelerine yer verdi.
Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'da mücadele eden milli oyuncu Umut Meraş, corona virüs nedeniyle ertelenen futbol maçları yüzünden yeşil sahalara özlem duyuyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 24 yaşındaki savunmacı mesajında, "Bu oyunu ne kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum" ifadelerine yer verdi.
Sezon başında Bursaspor'dan, Le Havre'a transfer olan genç savunmacı, Fransız ekibinde bu sezon 22 maça çıkıp 1 de asist kaydetti.
- 18.04.2020
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