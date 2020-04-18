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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Umut Meraş'tan duygusal paylaşım

Umut Meraş'tan duygusal paylaşım

2. Lig ekiplerinden ’de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş, corona virüsü nedeniyle bir süredir askıya alınan futbola duyduğu özlemi dile getirdi. Umut, hesabından paylaştığı mesajında "Bu oyunu ne kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum" ifadelerine yer verdi.

2. Lig ekiplerinden 'da mücadele eden milli oyuncu Umut Meraş, corona virüs nedeniyle ertelenen maçları yüzünden yeşil sahalara özlem duyuyor. hesabından bir paylaşımda bulunan 24 yaşındaki savunmacı mesajında, "Bu oyunu ne kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sezon başında 'dan, Le Havre'a transfer olan genç savunmacı, Fransız ekibinde bu sezon 22 maça çıkıp 1 de asist kaydetti.

  1. 18.04.2020
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