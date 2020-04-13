Umut Meraş'tan alkışlanacak hareket!

A Milli Futbol Takımımız'ın başarılı futbolcusu Umut Meraş, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde 'pandemi' bölümünde görev yapan doktorlarla sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.

Umut Meraş, ayrıca sağlık çalışanlarına milli takım forması da hediye etti.













