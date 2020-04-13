Umut Meraş'tan alkışlanacak hareket!
Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'tan sağlık çalışanlarına jest geldi. Doktorlara pizza gönderen milli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada yankı uyandırdı.
A Milli Futbol Takımımız'ın başarılı futbolcusu Umut Meraş, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde 'pandemi' bölümünde görev yapan doktorlarla sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.
Umut Meraş, ayrıca sağlık çalışanlarına milli takım forması da hediye etti.
- 13.04.2020
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