Kaan Ayhan'dan flaş transfer itirafı! "Süper Lig'de..."

Kaan Ayhan'ın açıklamaları şu şekilde:

2 HAFTADIR ANTRENMANLARA ÇIKIYORUZ

"Umarım hepimiz bu zor dönemi en iyi şekilde atlatırız. 2 haftadır antrenmanlara çıkıyoruz. O yüzden normal hayata geri dönüyoruz gibi.

BAZI TÜRK KULÜPLERİYLE GÖRÜŞMELER OLDU

Milli futbolcu "Geçmişte Türk takımlarından transfer teklifi aldın mı?" sorusuna "Teklif gelmedi ama görüşmeler oldu. Bazı kulüplerle görüşmeler oldu ama resmi bir teklif olmadığı için transferim söz konusu olmadı. Bir gün Türkiye'de oynamak isterim."

MİLLİ TAKIM'I SEÇMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN FATİH TERİM

Türkiye Milli Takımı'nı seçmesinde en büyük etkenin Fatih Terim olduğunu söyleyen Ayhan, "Fatih hoca potansiyelimin yüksek olduğunu düşünüyordu ve bunu bize iletti. İlk önce Ümit Milli Takım'a çağrıldım, ardından A Milli Takım'a yükseldim." dedi.