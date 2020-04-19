Kaan Ayhan'dan flaş transfer itirafı! "Süper Lig'de..."
Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, A Spor'a konuştu. Adı Türk kulüpleriyle anılan 25 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den teklif almadığını ama görüşmelerin olduğunu ve bir gün Süper Lig'de forma giymek istediğini söyledi.
Kaan Ayhan'ın açıklamaları şu şekilde:
2 HAFTADIR ANTRENMANLARA ÇIKIYORUZ
"Umarım hepimiz bu zor dönemi en iyi şekilde atlatırız. 2 haftadır antrenmanlara çıkıyoruz. O yüzden normal hayata geri dönüyoruz gibi.
BAZI TÜRK KULÜPLERİYLE GÖRÜŞMELER OLDU
Milli futbolcu "Geçmişte Türk takımlarından transfer teklifi aldın mı?" sorusuna "Teklif gelmedi ama görüşmeler oldu. Bazı kulüplerle görüşmeler oldu ama resmi bir teklif olmadığı için transferim söz konusu olmadı. Bir gün Türkiye'de oynamak isterim."
MİLLİ TAKIM'I SEÇMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN FATİH TERİM
Türkiye Milli Takımı'nı seçmesinde en büyük etkenin Fatih Terim olduğunu söyleyen Ayhan, "Fatih hoca potansiyelimin yüksek olduğunu düşünüyordu ve bunu bize iletti. İlk önce Ümit Milli Takım'a çağrıldım, ardından A Milli Takım'a yükseldim." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor
- Fatih Terim'in gözdesi tercihini yaptı!
- Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde
- Falcao'da flaş gelişme! Yeni adresi belli oldu
- Fenerbahçe'nin yıldızı indirimi kabul etmedi ayrılmak istiyor
- Ucuz etin yahnisi olmadı! Karavana Fenerbahçe
- ''Merih Demiral Fenerbahçe'den kovuldu'' İşte ettiği büyük yemin
- UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.