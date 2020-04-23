Tarihe geçeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'ndeki zirvede konuşan Erdoğan, "Şenol hocamızla birlikte Avrupa Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandığınızı biliyordum, salgın hastalık sebebiyle ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü A Milli Takım kadromuzun, ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarıları tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum. Karşımda teknik yetenek yanında, 83 milyonluk bir milleti temsil ediyor olmanın sorumluluğuyla teçhiz edilmiş bir kadro görüyorum. İnşallah bu kadro uluslararası alandaki başarılarla tarihe geçecektir. Milyonlarca vatandaşımıza zafer yaşatmanızı bekliyoruz. Emekleriminiz için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.



AMATÖR RUHU KAYBETMEYİN

Koronavirüs salgınının ciddi etkiler bıraktığı dönemde özellikle de futbola önemli görevler düşecektir. Ekonomik boyutunun asli işlevinin önüne geçtiği sporun, asıl mahiyetine kavuşmasını diliyoruz. Bunun yolu profesyonel sporcuların, içlerindeki amatör ruhu kaybetmemesinden geçiyor.



KUPALAR İÇİN HER ŞEY HAZIR

Ülkemizin spor altyapısı ve sporcu yetiştirme kapasitesi geçmişle mukayese edilmeyecek düzeye gelmiştir. Gelin her şey hazırken bu güzel iklimi büyük zaferlerle, başarılarla, kupalarla taçlandıralım. A Milli Takım'da oynayan futbolcularımız da bu yeni dönemin lokomotifliğini üstlensinler.



'EVDE KAL, HAREKETSİZ KALMA'

Vatandaşlara da çağrıda bulunuyorum. Sokaklardaki hareketliliği en aza indirmeye çalışıyoruz. Ancak bu, vücüdun hareketsiz kalması anlamına gelmiyor. Evde kalarak da vücudu çalıştırmak mümkündür. Vatandaşlarımızı, 'Evde kal, hareketsiz kalma' kampanyasına davet ediyorum.