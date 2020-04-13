Kaan Ayhan açıkladı: Türkiye'den teklif aldım!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün altyapısında yetişen ve bugün Fortuna Düsseldorf formasıyla alt sıralardan kurtulmak için mücadele eden Kaan Ayhan, kariyerine dair hedeflerini anlatırken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu Türkiye'den teklif aldığını da doğruladı. İşte o röportaj...
Kaan tam bir jokersin. Stoper, bek ve ön libero fark etmiyor gayet başarılısın. Hangi pozisyonda daha verimli olduğunu düşünüyorsun?
Futbola başladığım pozisyon ön liberoydu. Zaten tipik bir stoper olmadığım paslarımdan da biraz belli oluyordur. Zamanla bir pozisyon arkaya geçtim. En verimli orada olduğumu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne baktığımızda 10 maçın 8'inde stoper olarak oynamışım. Herhalde hoca da beni en verimli burada gördü. Kulübümde de zaten stoper oynuyorum.
"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"
Türkiye'de zaman zaman kulüplerin gündemine geliyorsun. Değerlendirmeyi düşünüyor musun?
Teklif oldu, siz de biliyorsunuz. Düsseldorf'ta çok mutluyum. Kulüp değiştirmek hiç aklımdan geçmedi. Sözleşmem 2022'ye kadar... Kariyerimin sonuna kadar burada kalacağım diye bir söz vermedim kendime. Mutlu olduğum sürece burada kalmaktan yanayım. Tabii zaman ne gösterir bilinmez. Gerçi bu yaz transfer döneminde bazı şeyler farklı olacak. Önümüz açık. Ben de önümü açık tutmaya çalışıyorum. Türkiye'de oynamak isterim tabii ki... Açıkçası biraz tecrübem olduğu için Düsseldorf'un istediği rakam az değil. Türkiye'de oynamak hayallerimden biri ama ne zaman olur bunu bilmiyorum. İtalya veya İngiltere de olabilir. Belki Düsseldorf'ta uzun yıllar kalacağım.
"OZAN BUNDESLIGA'YA DAMGASINI VURDU"
Ozan Kabak'la ilgili neler söyleyeceksin?
Schalke bana 50 kilometre... Eski takımlarımdan bir tanesi. O yüzden Schalke'yi her zaman takip ederim. Ozan'ı da izliyorum. Bundesliga'ya damgasını vurdu. Geçen sezon ilk senesiydi. O zaman da iyiydi. Bu sezon da gelişim gösterdi.
"FATİH TERİM BİRAZ SERT GÖZÜKÜYORDU"
Fatih Terim için Felix Magath benzetmesi yapmışsın. Neden böyle bir benzetmede bulundun?
O röportajda galiba biraz farklı anlaşıldım. Çocukken EURO 2008'i hatırlıyorum. Televizyonun karşısında Türk Milli Takımı'nı destekliyordum. O zamanlar Felix Magath da Schalke'nin başındaydı. Ben de Schalke altyapısında oynuyordum. Benim gözümde Fatih Terim biraz sert gözüküyordu. İkisi de sert hocalardandı. Milli Takım'a o önyargı ile gittim. Çok babacan, cana yakın bir isim gördüm. Fatih Hoca beni ilk Milli Takım'a çağıran isimdi. Ona saygım ve sevgim sonsuz.