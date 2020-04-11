Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?" İşte sorunun yanıtı ve Türkiye'de gol krallığı yaşamış teknik direktörler...
11 Nisan 2020 Cumartesi 23:38
Güncelleme: 11.04.2020 23:38
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Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu.
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Büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde; Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör kimdir? İşte, o sonunun doğru yanıtı.
Soru: Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
A: Fatih Terim
B: Mustafa Denizli
C: Ersun Yanal
D: Şenol Güneş
Doğru cevap: B: Mustafa Denizli
TÜRKİYE'DE GOL KRALLIĞI YAŞAMIŞ TEKNİK DİREKTÖRLER
MUSTAFA DENİZLİ
Mustafa Denizli 1979-1980 yılında Altay formasıyla 30 maçta 12 gol atmış ve gol kralı olmuştu.
AYKUT KOCAMAN
Aykut Kocaman 1988-1989 yılında Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu.