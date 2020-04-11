Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?" İşte sorunun yanıtı ve Türkiye'de gol krallığı yaşamış teknik direktörler...

11 Nisan 2020 Cumartesi 23:38 Güncelleme: 11.04.2020 23:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





