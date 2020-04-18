Ronaldo şut atmayı benden öğrendi
Cimbom’un eski yıldızı Mario Jardel birbirinden ilginç ifadeler kullandı. İşte Brezilyalı futbolcunun Asist Analiz’e yaptığı çarpıcı açıklamalar...
Galatasaray'a benim gibi bir golcü daha gelmedi.
Galatasaray'dayken Bülent Kormaz ile çok iyi anlaşırdık.
İstanbul'da mutluydum. Biri kafamı karıştırdı ve ayrıldım.
Şans verilirse Galatasaray'da teknik adamlık yapmak isterim.
G.Saray'ın bugünkü kadrosu benim oynadığım kadroyu yenemez.
JARDEL HAKLI MI?
Aslan'ın eski yıldızı Mario Jardel, "Benim oynadığım dönemdeki Galatasaray, şu anki takımı yener" demişti. İŞTE KADROLAR.
KARAR SİZİN...
JARDEL'Lİ KADRO: Taffarel, Capone, Popescu, Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal, Suat Kaya, Ümit Davala, Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Hagi, Jardel.
BUGÜNKÜ KADRO: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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