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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Ronaldo şut atmayı benden öğrendi

Ronaldo şut atmayı benden öğrendi

Cimbom’un eski yıldızı birbirinden ilginç ifadeler kullandı. İşte Brezilyalı futbolcunun Asist Analiz’e yaptığı çarpıcı açıklamalar...

topa vurmayı benden öğrendi.
'a benim gibi bir golcü daha gelmedi.
Galatasaray'dayken Bülent Kormaz ile çok iyi anlaşırdık.
'da mutluydum. Biri kafamı karıştırdı ve ayrıldım.
Şans verilirse Galatasaray'da teknik adamlık yapmak isterim.
G.Saray'ın bugünkü kadrosu benim oynadığım kadroyu yenemez.

JARDEL HAKLI MI?
Aslan'ın eski yıldızı , "Benim oynadığım dönemdeki Galatasaray, şu anki takımı yener" demişti. İŞTE KADROLAR.

KARAR SİZİN...

JARDEL'Lİ KADRO: Taffarel, Capone, Popescu, , , , , , Emre Belözoğlu, Hagi, Jardel.

BUGÜNKÜ KADRO: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, , Feghouli, Onyekuru, Falcao.
  1. 18.4.2020
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