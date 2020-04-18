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18 Nisan 2020, Cumartesi
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ortada kaldı

Ömer Bayram ortada kaldı

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken koronavirüs öncesi yönetimle masaya oturmak üzereydi.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken koronavirüs öncesi yönetimle masaya oturmak üzereydi. , 2021'de kontratı sona erecek 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatacak ve maaşında düzeltmeye gidecekti. Ancak koronavirüs sebebiyle mali tablo kötüleşince Ömer'in durumu da ortada kaldı.
  1. 18.4.2020
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