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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Sekidika şanslıymış

Sekidika şanslıymış

Devre arasında 'a olan , oyuncuların çoğunluğu gibi fakir bir hayattan gelmemiş.

Devre arasında 'a olan , oyuncuların çoğunluğu gibi fakir bir hayattan gelmemiş. Menajeri Murphy , Brila'ya konuştu. Olanrewaju "Jesse şanslıydı. Babası onu 'ye eğitim almaya gönderdi. Mezun olduktan sonra futbol eğitimi aldı. Çalışma izni alsa orada kalabilirdi" dedi.
  1. 18.4.2020
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