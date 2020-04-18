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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Falcao Boca’ya

Falcao Boca’ya

Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi. 'un ile yollarını ayıracağı söylenen 'ya teklif götürdüğü belirtildi.

Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi. 'un ile yollarını ayıracağı söylenen 'ya teklif götürdüğü belirtildi. Arjantin basınında çıkan haberlere göre "Boca Juniors, Fal-cao'nun çocukluk arkadaşları vasıtasıyla onun aklını çelmeye çalışıyor" yazdı. Falcao, Boca'nın ezeli rakibi altyapısında yetişmişti.
  1. 18.4.2020
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