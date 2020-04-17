Okay Yokuşlu'dan transfer açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın gündemine gelen Okay Yokuşlu'dan transfer açıklaması geldi. Yıldız futbolcu kendi hayallerine ulaşmak için Avrupa'ya geldiğini belirtti ve Celta kariyerinin iyi geçtiğini söyledi. Okay'ın bu açıklamaları Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği şeklinde yorumlandı. Deneyimli futbolcu, Fatih Terim'in transfer gözdeleri arasında bulunuyordu.
Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber geldi. Seri ve Lemina'nın sezon sonu bitecek kiralık sözleşmelerinden dolayı takımlarıyla görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar, alternatif isimlere yönelmişti. Galatasaray'da bu bölge için milli yıldız Okay Yokuşlu'nun ismi ön plana çıkmıştı. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamasında hayalleri ve hedefleri olduğunu söyledi ve Celta Vigo kariyerinin iyi geçtiğini söyledi. Okay Yokuşlu'nun bu açıklamaları Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği ve kariyerini Avrupa'da geçirmek istediği şeklinde yorumlandı. İşte Okay'ın açıklamaları...
Okay Yokuşlu: Sonrasında keşke dememek için, kendi hayal ve hedeflerime ulaşmak adına Avrupa'ya geldim. Paradan daha değerli şeyler var. Para her zaman kazanılır. O yüzden kendi hedeflerim doğrultusunda İspanya'dayım. Celta kariyerim iyi geçiyor.
''İSTENMEYEN OLAYLAR OLMUYOR''
İspanya'nın en önemli artısı, burada bir kere bizde yaşanan o istenmeyen olaylar olmuyor. Real Madrid - Barcelona maçında bile aykırı şeyler olmuyor. Taraftar sakin. Maçın ardından kimse hakem konuşmuyor.
''TESİSLEŞME ANLAMINDA TÜRKİYE İSPANYA'DAN ÖNDE''
Sözlerine devam eden Yokuşlu, ''Fakat tesisleşme anlamında Türkiye olarak daha öndeyiz. Mesela bizim tesisimizde oda yok. Türkiye'de herkesin ayrıca özel odası var. Burada soyunma odamız var. Başka fark olarak atmosferi söyleyebilirim. Burada o ateşli taraftarı göremiyorsun.'' ifadelerini kullandı.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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