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17 Nisan 2020, Cuma
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'dan açıklaması!

Okay Yokuşlu'dan transfer açıklaması!

ekiplerinden 'ın gündemine gelen 'dan açıklaması geldi. Yıldız futbolcu kendi hayallerine ulaşmak için Avrupa'ya geldiğini belirtti ve Celta kariyerinin iyi geçtiğini söyledi. Okay'ın bu açıklamaları 'ye dönmeyi düşünmediği şeklinde yorumlandı. Deneyimli futbolcu, Fatih Terim'in transfer gözdeleri arasında bulunuyordu.

'a 'dan kötü haber geldi. Seri ve Lemina'nın sezon sonu bitecek kiralık sözleşmelerinden dolayı takımlarıyla görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar, alternatif isimlere yönelmişti. Galatasaray'da bu bölge için milli yıldız Okay Yokuşlu'nun ismi ön plana çıkmıştı. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamasında hayalleri ve hedefleri olduğunu söyledi ve Celta Vigo kariyerinin iyi geçtiğini söyledi. Okay Yokuşlu'nun bu açıklamaları 'ye dönmeyi düşünmediği ve kariyerini Avrupa'da geçirmek istediği şeklinde yorumlandı. İşte Okay'ın açıklamaları...

Okay Yokuşlu: Sonrasında keşke dememek için, kendi hayal ve hedeflerime ulaşmak adına Avrupa'ya geldim. Paradan daha değerli şeyler var. Para her zaman kazanılır. O yüzden kendi hedeflerim doğrultusunda 'dayım. Celta kariyerim iyi geçiyor.

''İSTENMEYEN OLAYLAR OLMUYOR''
İspanya'nın en önemli artısı, burada bir kere bizde yaşanan o istenmeyen olaylar olmuyor. - maçında bile aykırı şeyler olmuyor. Taraftar sakin. Maçın ardından kimse hakem konuşmuyor.

''TESİSLEŞME ANLAMINDA TÜRKİYE İSPANYA'DAN ÖNDE''
Sözlerine devam eden Yokuşlu, ''Fakat tesisleşme anlamında Türkiye olarak daha öndeyiz. Mesela bizim tesisimizde oda yok. Türkiye'de herkesin ayrıca özel odası var. Burada soyunma odamız var. Başka fark olarak atmosferi söyleyebilirim. Burada o ateşli taraftarı göremiyorsun.'' ifadelerini kullandı.


  1. 17.04.2020
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