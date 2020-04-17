Belçika'dan Türkiye’ye! Transferler basına sızdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası kulüpler önümüzdeki sezon çalışmaları için gaza bastı. Birçok ekip için transfer söylentileri gelmeye devam ederken bir haber de Belçika basınından geldi. 2020 yaz transfer sezonu transferleri başlığıyla hazırlanan raporda Türk kulüplerine transferi beklenen bazı isimlere de yer verildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABER)