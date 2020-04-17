Belçika'dan Türkiye’ye! Transferler basına sızdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası kulüpler önümüzdeki sezon çalışmaları için gaza bastı. Birçok ekip için transfer söylentileri gelmeye devam ederken bir haber de Belçika basınından geldi. 2020 yaz transfer sezonu transferleri başlığıyla hazırlanan raporda Türk kulüplerine transferi beklenen bazı isimlere de yer verildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABER)
17 Nisan 2020 Cuma 13:45
Güncelleme: 17.04.2020 15:02
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, spor dünyasını da derinden etkiledi…
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Birçok uluslararası ve yerel organizasyonlar ertelenirken ülkemizde de Süper Lig dahil birçok organizasyon süresiz bir şekilde ertelendi.
Bu erteleme sonrası çalışmalarına evlerinde bireysel olarak devam eden kulüpler, önümüzdeki sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda…
Transfer sezonunda perdenin açılmasına uzun bir süre olmasına karşın, transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmezken bir haber de Belçika'dan geldi.
Belçika kaynaklı haber sitesi 'voetbalbelgie.com' ülkenin en üst düzey ligi olan Jupiler Pro Lig için '2020 Jupiler Pro Lig yaz transfer dosyası' başlığıyla hazırladığı bir haberde Süper Lig için ortaya atılan transfer söylentilerine de yer verdi.