Belçika'dan Türkiye’ye! Transferler basına sızdı - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Belçika'dan Türkiye’ye! Transferler basına sızdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası kulüpler önümüzdeki sezon çalışmaları için gaza bastı. Birçok ekip için transfer söylentileri gelmeye devam ederken bir haber de Belçika basınından geldi. 2020 yaz transfer sezonu transferleri başlığıyla hazırlanan raporda Türk kulüplerine transferi beklenen bazı isimlere de yer verildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABER)

17 Nisan 2020 Cuma 13:45 Güncelleme: 17.04.2020 15:02
Belçika'dan Türkiye’ye! Transferler basına sızdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, spor dünyasını da derinden etkiledi…

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Belçika'dan Türkiye’ye! Transferler basına sızdı

Birçok uluslararası ve yerel organizasyonlar ertelenirken ülkemizde de Süper Lig dahil birçok organizasyon süresiz bir şekilde ertelendi.

Belçika'dan Türkiye’ye! Transferler basına sızdı

Bu erteleme sonrası çalışmalarına evlerinde bireysel olarak devam eden kulüpler, önümüzdeki sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda…

Belçika'dan Türkiye’ye! Transferler basına sızdı

Transfer sezonunda perdenin açılmasına uzun bir süre olmasına karşın, transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmezken bir haber de Belçika'dan geldi.

Belçika'dan Türkiye’ye! Transferler basına sızdı

Belçika kaynaklı haber sitesi 'voetbalbelgie.com' ülkenin en üst düzey ligi olan Jupiler Pro Lig için '2020 Jupiler Pro Lig yaz transfer dosyası' başlığıyla hazırladığı bir haberde Süper Lig için ortaya atılan transfer söylentilerine de yer verdi.

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