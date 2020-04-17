Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 8 ayrılık...

Yeni sezon için kolları şimdiden sıvayan Galatasaray'da corona virüse yakalanan Fatih Terim'den gelen iyi haber camiada sevinçle karşılanmıştı. Terim'in de taburcu olmasıyla çalışmalara hız veren sarı-kırmızılılar sezonun tamamlanmasının ardından kadroda köklü değişikliklere gitmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeler sonrası, teknik heyetin raporu sonrası 8 oyuncuyla yolların ayrılacağı bilgisi öğrenildi. İşte detaylar...
17 Nisan 2020 Cuma 15:01
Güncelleme: 17.04.2020 15:04
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Binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü sonrası liglere verilen arada gelecek sezon hazırlıklarına hız veren sarı-kırmızılılarda atılacak adımlar belli olmaya başladı.
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Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in de virüsü yenip taburcu olmasının ardından vitesi yükselten Aslan, önümüzdeki sezon için de planlarını şimdiden hazırladı.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, virüs etkisiyle yaşanan mali sorunların da önüne geçmek istiyor...
Peki sarı-kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler kimler ve yönetim bu oyuncular için nasıl bir yol izleyecek? İşte cevabı...