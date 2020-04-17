Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! 'Kupayı kazanabilirler' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! "Kupayı kazanabilirler"

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! "Kupayı kazanabilirler"

Galatasaray'da corona virüsü tedavisi gören ve iyileşen teknik direktör Fatih Terim, İtalyan basınına verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisinden, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'a kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

17 Nisan 2020 Cuma 12:04 Güncelleme: 17.04.2020 12:04
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! Kupayı kazanabilirler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a corona virüsü tedavisi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

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Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! Kupayı kazanabilirler

Hastalığı atlatmasında en büyük şansın erken tanı olmasına dikkat çeken Terim, "Salgın yüzünden dünya çok kritik bir sınavdan geçiyor. Şu anda iyiyim. Hastalık sırasında şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Şimdi evimdeyim ve dinleniyorum. Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni çok iyi anlıyordur" diye konuştu.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! Kupayı kazanabilirler

Şampiyonlar Ligi için düşünülen dörtlü final senaryosu ve buna İstanbul'un ev sahipliği yapması olasılığını da değerlendiren Terim, "İstanbul neden olmasın? Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırımlar yaptı. İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeteneğe sahip" şeklinde konuştu.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! Kupayı kazanabilirler

"JUVENTUS İSTANBUL'DA KUPAYI KAZANABİLİR"

Şampiyonlar Ligi'nde favorisinin Juventus olduğunu da belirten 63 yaşında çalıştırıcı, "Futbol pek tahmin edilebilir bir oyun değil. Takımlar sahaya nasıl geri dönecek bilemiyoruz. Ama tabii ki Juventus'un İstanbul'da kupayı kazanma ihtimali fazlasıyla var" yorumunu yaptı.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! Kupayı kazanabilirler

"MERİH'İ SAKATLIKTAN SONRA DAHA ÇOK KONUŞACAĞIZ"

Terim, Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral'a da övgüler yağdırırken, "Merih çok çalışıyor. Kendine güveni var. Juventus'ta da kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun bilgisi ve vizyonu da iyi. Harika işler yaptığını söyleyebilirim. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! Kupayı kazanabilirler

Terim, "Merih dünyanın en iyi savunmacısı olabilir mi?" sorusuna ise, "Bu zor ama imkansız değil. Merih bu potansiyele sahip. Dahası önünde uzun bir kariyer var. Hala kendini geliştirebilir" yanıtını verdi.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! Kupayı kazanabilirler
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