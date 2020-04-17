Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! "Kupayı kazanabilirler"
Galatasaray'da corona virüsü tedavisi gören ve iyileşen teknik direktör Fatih Terim, İtalyan basınına verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisinden, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'a kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu...
Hastalığı atlatmasında en büyük şansın erken tanı olmasına dikkat çeken Terim, "Salgın yüzünden dünya çok kritik bir sınavdan geçiyor. Şu anda iyiyim. Hastalık sırasında şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Şimdi evimdeyim ve dinleniyorum. Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni çok iyi anlıyordur" diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi için düşünülen dörtlü final senaryosu ve buna İstanbul'un ev sahipliği yapması olasılığını da değerlendiren Terim, "İstanbul neden olmasın? Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırımlar yaptı. İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeteneğe sahip" şeklinde konuştu.
"JUVENTUS İSTANBUL'DA KUPAYI KAZANABİLİR"
Şampiyonlar Ligi'nde favorisinin Juventus olduğunu da belirten 63 yaşında çalıştırıcı, "Futbol pek tahmin edilebilir bir oyun değil. Takımlar sahaya nasıl geri dönecek bilemiyoruz. Ama tabii ki Juventus'un İstanbul'da kupayı kazanma ihtimali fazlasıyla var" yorumunu yaptı.
"MERİH'İ SAKATLIKTAN SONRA DAHA ÇOK KONUŞACAĞIZ"
Terim, Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral'a da övgüler yağdırırken, "Merih çok çalışıyor. Kendine güveni var. Juventus'ta da kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun bilgisi ve vizyonu da iyi. Harika işler yaptığını söyleyebilirim. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız" ifadelerini kullandı.