Çok korktum
Fatih Terim, koronavirüs günlerini anlatırken “Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmakta yetersiz kalır” diye konuştu.
FAVORİM JUVE
Fatih Terim, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi için favorisinin Juventus olduğunu açıkladı. İmparator "Şampiyonlar Ligi için düşünülen final senaryosu mantıklı. Türkiye son yıllarda spora ve tesislere büyük yatırım yaptı. İstanbul böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeteneğe sahip. Koronavirüs sonrası takımlar nasıl geri dönecek bilmiyoruz. Birçok iddialı takım var ama Juventus, İstanbul'a gelebilir ve kupayı alabilir" dedi.
MERİH DEMİRAL KENDİNİ KANITLADI
"MERİH çok çalışıyor. Kendine güveni yerinde. En iyi özelikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun bilgisi ve vizyonu da iyi. Harika işler yaıyor. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız. Merih dünyanın en iyisi olacak bir potansiyele sahip. Önünde uzun bir kariyer var"
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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