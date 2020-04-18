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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Çok korktum

Çok korktum

, koronavirüs günlerini anlatırken “Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmakta yetersiz kalır” diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü , koronavirüs döneminde yaşadıklarını İtalyan La Gazzetta dello Sport'a anlattı. Çizme'de ve Milan'ı çalıştıran İmparator korku dolu günler geçirdiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı "Hastalıkta şanslıydım. Semptomlar belirmeden tespit ettik ve tedaviye başladık. Şimdi evimdeyim ve dinleniyorum. Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmakta yetersiz kalır. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni çok iyi anlıyordur" ifadelerini kullandı.

FAVORİM JUVE
Fatih Terim, 'un ev sahipliği yapacağı için favorisinin olduğunu açıkladı. İmparator "Şampiyonlar Ligi için düşünülen final senaryosu mantıklı. son yıllarda spora ve tesislere büyük yatırım yaptı. İstanbul böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeteneğe sahip. Koronavirüs sonrası takımlar nasıl geri dönecek bilmiyoruz. Birçok iddialı takım var ama Juventus, İstanbul'a gelebilir ve kupayı alabilir" dedi.

MERİH DEMİRAL KENDİNİ KANITLADI
"MERİH çok çalışıyor. Kendine güveni yerinde. En iyi özelikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun bilgisi ve vizyonu da iyi. Harika işler yaıyor. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız. Merih dünyanın en iyisi olacak bir potansiyele sahip. Önünde uzun bir kariyer var"
  1. 18.4.2020
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