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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Olan var olmayan var

Olan var olmayan var

Sarı-kırmızılılar, koronavirüs günlerinde hesaplarından yaptığı paylaşımlarla taraftarın coşkusunu canlı tutmayı başarıyor.

Sarı-kırmızılılar, koronavirüs günlerinde hesaplarından yaptığı paylaşımlarla taraftarın coşkusunu canlı tutmayı başarıyor. İnstagram'ın hikaye bölümüne yükledikleri videoda "Olan var olmayan var" şarkısını çaldılar ve ezeli rakiplerine 4 yıldız göndermesi yaptılar.
  1. 18.4.2020
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