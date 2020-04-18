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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Bonservisini al da gel

Bonservisini al da gel

Sarı-kırmızılı yönetimin Ajax'a gönderdiği , burada da tutunamamıştı. Gelecek yıl kadroda düşünülmeyen 33 yaşındaki futbolcuya Anderlecht talip oldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin Ajax'a gönderdiği , burada da tutunamamıştı. Gelecek yıl kadroda düşünülmeyen 33 yaşındaki futbolcuya Anderlecht talip oldu. ekibi, Babel'e "Bonservisini al gel" mesajı verdi. Cimbom, Hollandalı oyuncuya gelecek yıl 2.5 milyon euro ödememek için bu teklife sıcak bakıyor.
  1. 18.4.2020
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