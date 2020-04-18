Altyapıya dönüş

Galatasaray, corona virüsü sebebiyle gelecek yıldan itibaren mecburi değişimlere de gidecek. Bunun başında altyapıdan birçok oyuncunun A takıma alınması var. Başta Emin Bayram olmak üzere genç futbolcular gelecek sezondan itibaren daha çok Süper Lig maçlarında boy gösterecek.