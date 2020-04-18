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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Altyapıya dönüş

Altyapıya dönüş

, corona virüsü sebebiyle gelecek yıldan itibaren mecburi değişimlere de gidecek.

, corona virüsü sebebiyle gelecek yıldan itibaren mecburi değişimlere de gidecek. Bunun başında altyapıdan birçok oyuncunun A takıma alınması var. Başta Emin Bayram olmak üzere genç futbolcular gelecek sezondan itibaren daha çok maçlarında boy gösterecek.

  1. 18.4.2020
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