FIFA yöneticisinden flaş corona önerisi! "Tüküren oyuncuya..."
FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, yeniden başlaması planlanan ligler için corona virüsüne tedbir amacıyla ilginç bir öneride bulundu. D’Hooghe ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.
FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.
D'Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.
Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.
Tükürüğün corona virüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.
- 27.04.2020
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