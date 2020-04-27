FIFA yöneticisinden flaş corona önerisi! "Tüküren oyuncuya..." - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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yöneticisinden flaş corona önerisi! "Tüküren oyuncuya..."

FIFA yöneticisinden flaş corona önerisi! "Tüküren oyuncuya..."

Başkanı Michel D’Hooghe, yeniden başlaması planlanan ligler için corona virüsüne tedbir amacıyla ilginç bir öneride bulundu. D’Hooghe ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara gösterilmesini önerdi.

Başkanı Michel D'Hooghe, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara gösterilmesini önerdi.

D'Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Tükürüğün corona virüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.


  1. 27.04.2020
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