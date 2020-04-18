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18 Nisan 2020, Cumartesi
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O ligde flaş karar! Küme düşme 5 yıllığına kaldırıldı

O ligde flaş karar! Küme düşme 5 yıllığına kaldırıldı

Birinci Futbol Ligi'nin ( ) Yönetim Kurulu Başkanı Enrique , sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ligdeki 18 kulüp başkanının video konferans yöntemiyle katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan bu toplantı sonucu ligde küme düşme kuralının 5 yıl süreyle kaldırıldığını açıklandı. İşte detaylar...

Yaşanan mali problemlerden dolayı zor günler geçiren futbolu için bir adım attıklarını ifade eden , toplantıda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını belirtti.

Bonilla, kararı daha önceden kabul eden ve genç oyuncu yetiştirme görevini üstlenecek ikinci lig kulüplerinin her birine 5 yıl boyunca sezon başına 845 bin dolar para yardımı yapılacağını kaydetti.

Öte yandan Bonilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.

Meksika'da 10. haftası geride kalan 'in kapanış liginde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.

  1. 18.04.2020
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