Cafu'dan karantina resitali! Anıları tazeledi...
Roma ve Milan'ın efsane isimlerinden Cafu, corona virüsü karantinasında hünerlerini sergiledi. Brezilyalı eski futbolcunun arkadaşına yaptığı hareket, 2000'li yıllarda Roma - Lazio karşılaşmasında Pavel Nedved ve Diego Simeone'ye yaptığı hareketi anımsattı.
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