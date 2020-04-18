Mancini'den Balotelli sözleri: Kafasını futbola verirse...

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu.

"BALOTELLI'YE BİRÇOK KAPI AÇIK"

Brescia'da forma giyen yıldız golcüyü değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Mario kaliteli bir oyuncu. Kafasını sadece futbola verirse ona birçok kapı açıktır. Yeniden büyük takımlarda oynayabilir" yorumunu yaptı.

"ZLATAN, RONALDO VE MESSI'YLE AYNI SEVİYEDE"

Mancini, eski öğrencisi Zlatan İbrahimovic için ise, "Tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri. Zlatan, Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede bir futbolcu. Nereye giderse gitsin, birçok şampiyonluk kazandı ve goller attı. Bu sezon Milan'da da iyi işler çıkardı. Ancak gelecek için planlarının ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

"EURO 2020'NİN ERTELENMESİ İŞİMİZE GELECEK"

İtalyan teknik adam son olarak EURO 2020'nin ertelenmesi hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "EURO 2020'nin ertelenmesiyle bütün takımlar kendini geliştirecektir ancak kadromuzun ne kadar genç olduğunu düşünürsek bu en çok bizim işimize gelecektir. İtalya'ya 1968'den beri ilk Avrupa şampiyonluğunu getireceğiz" ifadesini kullandı.