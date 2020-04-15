Mart ayına damga vurdu

Medya Takip Merkezi, TSYD için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, en çok konuşulan takım Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim, yönetici ise Abdurrahim Albayrak oldu. Hakemler kategorisinde Cüneyt Çakır ilk sırada yer aldı.

FATİH TERİM 37 BİN HABER

Bu kez kovid-19 testi pozitif çıkmasıyla çok konuşulan Fatih Terim 37 bin 600 haber ile Mart ayının en fazla konuşulan teknik direktörü oldu. Terim'i sırası ile 12 bin 803 haber ile Sergen Yalçın ve 10 bin 261 haber ile Ersun Yanal Takip etti.