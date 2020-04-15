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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Mart ayına damga vurdu

Mart ayına damga vurdu

, için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı.

, için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, en çok konuşulan takım , teknik direktör , yönetici ise Abdurrahim Albayrak oldu. Hakemler kategorisinde ilk sırada yer aldı.

FATİH TERİM 37 BİN HABER
Bu kez kovid-19 testi pozitif çıkmasıyla çok konuşulan Fatih Terim 37 bin 600 haber ile Mart ayının en fazla konuşulan teknik direktörü oldu. Terim'i sırası ile 12 bin 803 haber ile Sergen Yalçın ve 10 bin 261 haber ile Ersun Yanal Takip etti.

  1. 15.4.2020
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