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15 Nisan 2020, Çarşamba
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en iyisi

Emre Akbaba en iyisi

, ’dayken çalıştırdığı ’nın çok iyi bir gelişim gerçekleştirdiğini söyledi.

, 'dayken çalıştırdığı 'nın çok iyi bir gelişim gerçekleştirdiğini söyledi. Emre'nin çok zeki ve akıllı bir oyuncu olduğunu belirten Altıparmak, "Şu anda ''deki en iyi yerli oyuncu' diyebilirim. Layık olduğu yerlere geldi ve daha da fazlası olacak" diye konuştu.
  1. 15.4.2020
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