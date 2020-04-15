Galatasaray beni izliyor
Fatih Karagümrük'te forma giyen Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.
SNEIJDER'İN MEMLEKETİ
İstanbul'da kendini rahat hissettiğini kaydeden Darri, Sneijder ile ilgili bir de anısını paylaştı: Bir gün taksiye bindim. Şoför 'Nerelisin?' diye sordu. 'Amsterdam' dedim. 'Wesley Sneijder'in memleketi! Çok güzel' dedi.
- 15.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray beni izliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.