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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Sangare için yeşil ışık

Sangare için yeşil ışık

, başarılı performansıyla göz dolduran 'nin transferi için olumlu bir açıklama geldi.

, başarılı performansıyla göz dolduran 'nin transferi için olumlu bir açıklama geldi. Basın sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray ile anılan 25 yaşındaki sağ bekle ilgili, "Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz" dedi.

Milli formayı da giyen Nazım Sangare'nin Fraport Antalyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 'de 18 maça çıktı ve 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Osnabrück'ten 2017 yılında 'ya 250 bin euro'ya transfer olmuştu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Antalya'dayken ilk kez milli takıma seçilen Nazım, 30 Mayıs 2019'da Antalya Stadı'nda ile oynanan ve 'nin 2-1 kazandığı hazırlık maçında 90 dakika forma giydi. Sangare, ay-yıldızlı ekibin 17 Kasım 2019'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Andorra'yı

  1. 15.4.2020
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