Sangare için yeşil ışık
Antalyaspor, başarılı performansıyla göz dolduran Nazım Sangare'nin transferi için olumlu bir açıklama geldi.
Antalyaspor, başarılı performansıyla göz dolduran Nazım Sangare'nin transferi için olumlu bir açıklama geldi. Basın sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray ile anılan 25 yaşındaki sağ bekle ilgili, "Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz" dedi.
Milli formayı da giyen Nazım Sangare'nin Fraport TAV Antalyaspor ile 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıktı ve 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Osnabrück'ten 2017 yılında Antalya'ya 250 bin euro'ya transfer olmuştu.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Antalya'dayken ilk kez milli takıma seçilen Nazım, 30 Mayıs 2019'da Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı hazırlık maçında 90 dakika forma giydi. Sangare, ay-yıldızlı ekibin 17 Kasım 2019'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Andorra'yı
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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