Sangare için yeşil ışık

Antalyaspor, başarılı performansıyla göz dolduran Nazım Sangare'nin transferi için olumlu bir açıklama geldi. Basın sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray ile anılan 25 yaşındaki sağ bekle ilgili, "Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz" dedi.

Milli formayı da giyen Nazım Sangare'nin Fraport TAV Antalyaspor ile 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıktı ve 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Osnabrück'ten 2017 yılında Antalya'ya 250 bin euro'ya transfer olmuştu.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Antalya'dayken ilk kez milli takıma seçilen Nazım, 30 Mayıs 2019'da Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı hazırlık maçında 90 dakika forma giydi. Sangare, ay-yıldızlı ekibin 17 Kasım 2019'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Andorra'yı