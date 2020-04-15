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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Meşaleler yanacak

Meşaleler yanacak

Başkan , koronavirüsü yendiğini ve karantina süresinin dolduğunu açıkladı.

Başkan , koronavirüsü yendiğini ve karantina süresinin dolduğunu açıkladı. Günay taraftarlara, "Sabret, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet" şeklinde mesaj gönderdi.
  1. 15.4.2020
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