Terim'den müjde var
Fatih Terim, korona testinin negatif çıktığını diğer hastalar için donör olmaya hazır olduğunu söyledi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan usta hoca şunları söyledi: "Öncelikle herkesi çok özlediğimi söyleyerek başlayayım. Yaklaşık 1 aydır, bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi ama bugüne şükürler olsun. Bugün uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan sizlerle paylaşmak istedim. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya da hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder.
- 16.4.2020
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