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16 Nisan 2020, Perşembe
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Popescu’dan mesaj

Popescu’dan mesaj

'ın eski yıldız futbolcusu ile 'de 'la iz bırakan Gheorghe "Gigi" Multescu, Türk vatandaşlarına Romanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" mesajı gönderdi.

'ın eski yıldız futbolcusu ile 'de 'la iz bırakan Gheorghe "Gigi" Multescu, Türk vatandaşlarına Romanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" mesajı gönderdi.

  1. 16.4.2020
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