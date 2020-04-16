Pozitif çıkmasını tercih ederdim
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Frank De Boer koronavirüsle ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Frank De Boer koronavirüsle ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı. MLS'te Atlanta United'ı çalıştıran De Boer, takım halinde test yaptırdıklarını ve testinin negatif çıktığını belirtti. Hollanda gazetesi AD'ye konuşan genç hoca, "Pozitif çıkmasını tercih ederdim. Öyle olsaydı, bağışıklık kazanmış olurdum" dedi.
- 16.4.2020
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