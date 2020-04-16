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16 Nisan 2020, Perşembe
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çıkmasını tercih ederdim

Pozitif çıkmasını tercih ederdim

Bir dönem 'da da forma giyen De koronavirüsle ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı.

Bir dönem 'da da forma giyen De koronavirüsle ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı. MLS'te Atlanta United'ı çalıştıran De Boer, takım halinde test yaptırdıklarını ve testinin negatif çıktığını belirtti. gazetesi AD'ye konuşan genç hoca, " çıkmasını tercih ederdim. Öyle olsaydı, bağışıklık kazanmış olurdum" dedi.

  1. 16.4.2020
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