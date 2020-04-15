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15 Nisan 2020, Çarşamba
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paniği

Emre Mor paniği

'ta kiralık oynayan 'un 'ya gitmesi Yunan basınında "Başka takıma olmak için ülkeyi terk etti" şeklinde yankılandı.

Olympiakos'ta kiralık oynayan 'un 'ya gitmesi Yunan basınında "Başka takıma olmak için ülkeyi terk etti" şeklinde yankılandı. Sosyal medya hesabından bu haberlere tepki gösteren yıldız oyuncu, "Bu zor dönemde ailemin yanında olmak için Danimarka'dayım. Transferle ilgisi yok. 'un oyuncusuyum ve burada mutluyum. Elbette geri döneceğim" ifadelerini kullandı.
  1. 15.4.2020
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