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15 Nisan 2020, Çarşamba
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’da ısrarcı

Falcao’da ısrarcı

 Arabistan'tan , 'in indirim yapmayı kabul etmesine rağmen 'nun konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.

Arabistan'tan , 'in indirim yapmayı kabul etmesine rağmen 'nun konusunda ısrarcı olduğunu yazdı. Gazete, Rumen , sınıf atlamaları için Falcao gibi dünya çapında bir isme ihtiyaçları olduğunu söylediğini belirtti. Falcao için 'in maaşıyla beraber Andre Carrillo ya da Sebastian Giovinco'dan bile vazgeçmeye hazır olduğu iddia edildi.
  1. 15.4.2020
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