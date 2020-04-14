Yusuf Günay'dan taraftarlara şampiyonluk mesajı
Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak gibi corona virüsüne yakalanan isimlerden olan Yusuf Günay da gördüğü tedavi sonrası taburcu edilmişti. Günay sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalanan kişiler için tavsiyelerde bulunurken, sarı-kırmızılı taraftarlara da şampiyonluk mesajı gönderdi.
Günay, Twitter hesabından paylaştığı videoda "Güzel ülkemin güzel insanları, corona virüsü tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildiğim günden bu yana 15 günlük karantina süresini doldurmuş bulunmaktayım. Çok şükür ki corona virüsünü yendim, sağlık durumum gayet iyi. Tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Corona virüsüne yakalananlara tavsiyem şudur: Sakın panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarlarına: Sabredin. Şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet." ifadelerini kullandı.
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