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22 Mayıs 2020, Cuma
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Ligi corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi

Meksika Ligi corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi

Son dakika corona virüsü haberleri... 'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 1. Futbol Ligi'nde (Liga ) 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Liga 'ten yapılan açıklamada, sezonun sonlandırılmasına karar verildiği ve bu sezon şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.

Ligin ilk iki sırasında yer alan Cruz Azul ve Leon takımlarının gelecek sezon CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.

Liga MX ekiplerinde Santos Laguna, dün 8 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

'da birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselme 5 yıl süreyle kaldırılmıştı.

  1. 22.05.2020
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