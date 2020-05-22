Meksika Ligi corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi
Son dakika corona virüsü haberleri... Meksika'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) 2019-2020 sezonu iptal edildi.
Liga MX'ten yapılan açıklamada, sezonun sonlandırılmasına karar verildiği ve bu sezon şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.
Ligin ilk iki sırasında yer alan Cruz Azul ve Leon takımlarının gelecek sezon CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.
Liga MX ekiplerinde Santos Laguna, dün 8 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Meksika'da birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselme 5 yıl süreyle kaldırılmıştı.
- 22.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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