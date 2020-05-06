Afrika'da kıta tarihinin en iyi milli takım golcüleri belli oldu. Belirlenen 6 isim arasında bir dönem Süper Lig'de top koşturan Didier Drogba, Samuel Eto'o ve Asamoah Gyan da yer aldı.
Afrika'nın uluslararası spor sitesi Afrique Sports, ilk 6'ya giren kıta tarihinin en iyi milli takım golcülerini belirledi.
Sıralamada uzun seneler Avrupa'da top koşturarak kıtayı temsil eden yıldız isimlerin yer alması da dikkati çekti.
Buna göre Afrika ülkelerinin milli takımlarında en çok gol atan futbolcular sıralamada Zambiyalı Godfrey Chitalu, forma giydiği 111 maçta atığı 79 gol ile birinci, Malavili Kinnah Phiri 115 maçta attığı 71 golle ikinci, Mısırlı Hossam Hassan 176 maçta attığı 68 gol ile üçüncü oldu.
Sıralamada Afrika futbolunun en tanınan isimlerinden Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba görev aldığı 106 maçta attığı 66 golle dördüncü olurken Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o 118 maçta attığı 56 gol ile beşinci, Ganalı Asamoah Gyan 107 maçta attığı 51 gol ile 6'ncı oldu.
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 23:21
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Afrika tarihinin en iyi golcüleri belli oldu! Süper Lig'den üç isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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