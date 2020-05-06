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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Futbolu bırakan Robben'e sürpriz teklif!

Futbolu bırakan Robben'e sürpriz teklif!

Geçtiğimiz yıl kariyerini noktalama kararı alan Hollandalı yıldız 'e sürpriz bir teklifi geldi. Futbola yeniden dönmeyi düşündüğünü açıklayan tecrübeli oyuncuya 'dan talip var. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Uzun yıllar Alman ekibi 'in formasını giydikten sonra kramponlarını asma kararı alan futbola dönebilir. Geçtiğimiz günlerde yeniden oynayabileceğinin sinyallerini veren Hollandalı yıldızı beklemediği bir kulüpten teklif geldi.

basınından Globoesporte'ye konuşan Botafogo kulübünün başkan yardımcısı Ricardo Rotenberg, yıldız futbolcuya teklifi yaptıklarını söyleyerek şunları dile getirdi:

Bence Robben 2014 Dünya Kupası'nın yıldızıydı ancak finalist oldukları için en iyi futbolcu ödülünü Messi'ye verdiler. Ama Robben benim idolüm ve büyük bir futbolcu. Kendisiyle iletişime geçtim bana yanıtını da verdi. Botafogo'nun ilgisinden son derece memnun. Robben'le iletişime geçmeme yardım etmesi için menajer Marcos Leite ile görüştüm. Bizdekinden 4 kat daha fazla kazanacağı kulüpler de olabilir ama o Botafogo için listede...


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  1. 06.05.2020
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