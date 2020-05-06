Futbolu bırakan Robben'e sürpriz teklif!

Uzun yıllar Alman ekibi Bayern Münih'in formasını giydikten sonra kramponlarını asma kararı alan Arjen Robben futbola dönebilir. Geçtiğimiz günlerde yeniden oynayabileceğinin sinyallerini veren Hollandalı yıldızı beklemediği bir kulüpten teklif geldi.

Brezilya basınından Globoesporte'ye konuşan Botafogo kulübünün başkan yardımcısı Ricardo Rotenberg, yıldız futbolcuya transfer teklifi yaptıklarını söyleyerek şunları dile getirdi:

Bence Robben 2014 Dünya Kupası'nın yıldızıydı ancak finalist oldukları için en iyi futbolcu ödülünü Messi'ye verdiler. Ama Robben benim idolüm ve büyük bir futbolcu. Kendisiyle iletişime geçtim bana yanıtını da verdi. Botafogo'nun ilgisinden son derece memnun. Robben'le iletişime geçmeme yardım etmesi için menajer Marcos Leite ile görüştüm. Bizdekinden 4 kat daha fazla kazanacağı kulüpler de olabilir ama o Botafogo için listede...



