Fenerbahçe de istemişti! Sezon sonu Aslan oluyor

Liglere verilen arada gelecek sezon için kolları sıvayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Birçok isim ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar için yurt dışı kaynaklarında da çokça transfer söylentisi mevcut... Bunlardan biri de son dönemde Galatasaray ile yakından ilgilenen Arap basınından geldi. İşte o haber ve detaylar... (fotomac.com.tr/ DIŞ HABER)