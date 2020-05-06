Fenerbahçe de istemişti! Sezon sonu Aslan oluyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe de istemişti! Sezon sonu Aslan oluyor

Fenerbahçe de istemişti! Sezon sonu Aslan oluyor

Liglere verilen arada gelecek sezon için kolları sıvayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Birçok isim ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar için yurt dışı kaynaklarında da çokça transfer söylentisi mevcut... Bunlardan biri de son dönemde Galatasaray ile yakından ilgilenen Arap basınından geldi. İşte o haber ve detaylar... (fotomac.com.tr/ DIŞ HABER)

6 Mayıs 2020 Çarşamba 13:40 Güncelleme: 06.05.2020 13:40
Fenerbahçe de istemişti! Sezon sonu Aslan oluyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği ekonomik zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe de istemişti! Sezon sonu Aslan oluyor

Bu süreçte Süper Lig'in birçok kulübü transfer temaslarını sıklaştırsa da en hareketli takım şüphesiz Galatasaray oldu...

Fenerbahçe de istemişti! Sezon sonu Aslan oluyor

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok oyuncunun ismi Galatasaray ile anılırken, yabancı kaynaklardan da sarı-kırmızılılar için çokça isim yazılıp çiziliyor...

Fenerbahçe de istemişti! Sezon sonu Aslan oluyor

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Aslan, gelecek sezon için de kollarını şimdiden sıvamış vaziyette.

Fenerbahçe de istemişti! Sezon sonu Aslan oluyor

Corona virüsü sonrası yaşanan mali darboğaz nedeniyle adımlarını dikkatli atmak isteyen sarı-kırmızılılar için Arap basınından flaş bir iddia geldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA