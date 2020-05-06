Galatasaray'da büyük kriz! Tam 93 milyon TL...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Futbol ekonomisinde yaşanan global krizi göz önüne alarak adımlarını atmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını ayırma planları yapıyor. Ancak Galatasaray'da yönetimi rahatsız eden iki büyük sorun mevcut... İşte detaylar.
6 Mayıs 2020 Çarşamba 11:35
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Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, ligin oynanan ilk 26 haftalık periyodunda topladığı 50 puanla 3. sırada yer alıyor.
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Sezon sonunda kupaya uzanmak isteyen Aslan, bu günlerde transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor...
Birçok isim ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını planlıyor.
Tüm bunların yanında Galatasaray'da iki büyük sorun baş gösteriyor... Terim tarafından kiralık gönderilen Ryan Babel ile Kasımpaşa'dan kadroya katılan Senegelli golcü Mbaye Diagne.
Bu iki oyuncu sezon sonunda zorunlu olarak Galatasaray'a dönecek gibi görünse de sarı-kırmızılı cephede bu durum rahatsızlık yaratıyor.