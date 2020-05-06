Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer...

Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer için vites arttırıldı... Süper Lig'in 2 dev kulübü, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada takviyeler için daha çok kafa yoran her iki kulüp de, Yunanistan'da büyük bir transfer savaşına başladı! İşte o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABER)
6 Mayıs 2020 Çarşamba 10:27 Güncelleme: 06.05.2020 12:04
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer...

Corona virüsü (koronvirüsü) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ve Galatasaray, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer...

Her iki takımda da, hem tatilin sona ermesinin ardından ligde oynanacak maçlar hesap edilirken, hem de gelecek sezonun hazırlıkları tamamlanmaya çalışılıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer...

GALATASARAY'DA YAŞLILAR YOLCU

Sarı kırmızılılar, transferde önceliğini takımı gençleştirmeye verecek. Özellikle 30 yaş üstü isimlerle yola devam edilmeyeceği biliniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer...

FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ YENİ HOCA

Sarı lacivertliler, son olarak Ersun Yanal ile çalışıyordu. Yanal'ın ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarına başlayan Kanarya, kısa süre içerisinde anlaşmaya vardığı ismi açıklamanın planlarını yapıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer...

SÜRPRİZ REKABET YUNANİSTAN'DA

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara her iki kulüp de mali olarak keseye uyacak isimlerle yoğun temas halinde.

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