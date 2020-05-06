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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer...
Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer için vites arttırıldı... Süper Lig'in 2 dev kulübü, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada takviyeler için daha çok kafa yoran her iki kulüp de, Yunanistan'da büyük bir transfer savaşına başladı! İşte o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABER)
6 Mayıs 2020 Çarşamba 10:27
Güncelleme: 06.05.2020 12:04
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Corona virüsü (koronvirüsü) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ve Galatasaray, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Her iki takımda da, hem tatilin sona ermesinin ardından ligde oynanacak maçlar hesap edilirken, hem de gelecek sezonun hazırlıkları tamamlanmaya çalışılıyor.
GALATASARAY'DA YAŞLILAR YOLCU
Sarı kırmızılılar, transferde önceliğini takımı gençleştirmeye verecek. Özellikle 30 yaş üstü isimlerle yola devam edilmeyeceği biliniyor.
FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ YENİ HOCA
Sarı lacivertliler, son olarak Ersun Yanal ile çalışıyordu. Yanal'ın ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarına başlayan Kanarya, kısa süre içerisinde anlaşmaya vardığı ismi açıklamanın planlarını yapıyor.
SÜRPRİZ REKABET YUNANİSTAN'DA
Yaşanan bu gelişmeler bir kenara her iki kulüp de mali olarak keseye uyacak isimlerle yoğun temas halinde.