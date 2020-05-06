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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gizli savaşı duyuruldu! Transfer...

Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer için vites arttırıldı... Süper Lig'in 2 dev kulübü, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada takviyeler için daha çok kafa yoran her iki kulüp de, Yunanistan'da büyük bir transfer savaşına başladı! İşte o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABER)

6 Mayıs 2020 Çarşamba 10:27 Güncelleme: 06.05.2020 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





