Sırbistan ve Hırvatistan'da maçların başlayacağı tarih belli oldu! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol İki Avrupa ülkesinde daha maçlar başlıyor!

ve Hırvatistan'da maçların başlayacağı tarih belli oldu!

Sırbistan ve Hırvatistan'da maçların başlayacağı tarih belli oldu!

Corona virüsü salgını sonrası liglere ara verilen ve Hırvatistan'da maçlarının 30 Mayıs'ta yeniden başlayacağı açıklandı. Ligler kalan 4 müsabakanın oynanmasının ardından tamamlanmış olacak.

Balkan ülkeleri ile Hırvatistan'da, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen maçları, mayıs ayı sonunda yeniden başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonu Acil Durum Kurulu, bugün düzenlediği toplantıda, 1. Futbol Ligi (Superliga) ve Sırbistan Kupası maçlarının 30 Mayıs'tan itibaren yeniden oynanmasına karar verdi.

Futbol kulüpleri ile yapılan istişareler neticesinde, bu sezon play-off ve play-out maçlarının oynanmayacağı ve ligin kalan dört maçın ardından tamamlanacağı bildirildi.

Öte yandan, Hırvatistan'da da futbol maçları mayıs ayı sonundan itibaren yeniden oynanabilecek.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan Kupası yarı final karşılaşmalarının 30-31 Mayıs'ta oynanacağı bildirilirken, 1. Futbol Ligi'nin ise 6 Haziran'da başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, tüm müsabakaların seyircisiz oynanmasının kararlaştırıldığı bildirilirken, 2. ve 3. liglerde ise sezonun devam etmeyeceği ifade edildi.

haberin devamı

  1. 06.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sırbistan ve Hırvatistan'da maçların başlayacağı tarih belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA