İtalya karar aşamasında - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A İtalya karar aşamasında

İtalya karar aşamasında

İtalya karar aşamasında

Serie A'daki kulüpler sırayla saha çalışmalarına başlarken gözler 'ye çevrildi. Çizme'de çok fazla can kaybı olması dolayısıyla ülkenin zor günlerden geçmesi politikacılara da güç anlar yaşatırken, taraftarlar çılgınlar gibi maçların başlamasını bekliyor.

Serie A'daki kulüpler sırayla saha çalışmalarına başlarken gözler 'ye çevrildi. Çizme'de çok fazla can kaybı olması dolayısıyla ülkenin zor günlerden geçmesi politikacılara da güç anlar yaşatırken, taraftarlar çılgınlar gibi maçların başlamasını bekliyor. İtalya'da bazı basın yayın kuruluşları liglerin iptal edilmesini beklediğini haberleştirdi. Başbakan Conte'nin 10 Mayıs tarihine kadar açıklama yapması bekleniyor.
  1. 4.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalya karar aşamasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA