Canlı yayında açıklandı! Serie A Türkiye'de mi oynanacak? - Son dakika Futbol videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Canlı yayında açıklandı! Serie A Türkiye'de mi oynanacak?

Canlı yayında açıklandı! Serie A Türkiye'de mi oynanacak?

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da ölü sayısı günden günde artmaya devam ederken futbol da durmuş vaziyette. Serie A'nın akıbetinin ne olacağı bilinmezken, kalan 12 lig maçının Antalya'da oynanacağı iddiası ortaya atılmıştı. Konuyla alakalı Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan açıklamalarda bulundu. Uzundurukan "Şu anda görünen şu ki gündeme gelen birçok şehir var ama tesis konusunda bakıldığında Antalya en avantajlı şehir. Maçlar seyircisiz oynanacağı için Antalya'nın günde 20 maç oynatabilme kapasitesi var" ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
17 Nisan 2020 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA