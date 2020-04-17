Canlı yayında açıklandı! Serie A Türkiye'de mi oynanacak?
Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da ölü sayısı günden günde artmaya devam ederken futbol da durmuş vaziyette. Serie A'nın akıbetinin ne olacağı bilinmezken, kalan 12 lig maçının Antalya'da oynanacağı iddiası ortaya atılmıştı. Konuyla alakalı Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan açıklamalarda bulundu. Uzundurukan "Şu anda görünen şu ki gündeme gelen birçok şehir var ama tesis konusunda bakıldığında Antalya en avantajlı şehir. Maçlar seyircisiz oynanacağı için Antalya'nın günde 20 maç oynatabilme kapasitesi var" ifadelerini kullandı.
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