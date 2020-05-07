Son dakika: Flamengo'dan corona virüsü açıklaması! 38 test pozitif çıktı
Brezilya Ligi takımlarından Flamengo kulüp personeli, futbolcular ve teknik ekip de dahil 293 kişi üzerinde gerçekleştirilen corona virüsü (Covid-19) testinden 38'inin pozitif çıktığını duyurdu.
Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Buna göre kulüpte teknik ekip, personel ve futbolcuları da kapsayan 293 kişi corona virüsü testine tabi tutuldu.
Bu testlerin 30 Nisan-3 Mayıs arasında gerçekleştirildiği ifade edilirken, 38 kişinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu kişilerin bazılarında semptom görülmediği ifade edildi.
Covid-19 testi pozitif çıkan 38 kişiden 3'ünün ise futbolcu olduğu bilgisi paylaşıldı. Testleri pozitif çıkanların karantinaya alındığı aktarıldı.
Comunicado - Testes no futebol https://t.co/mS8gXUw0LJ— Flamengo (de ??) (@Flamengo) May 7, 2020
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 11:07
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Son dakika: Flamengo'dan corona virüsü açıklaması! 38 test pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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