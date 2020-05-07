Son dakika: Flamengo'dan corona virüsü açıklaması! 38 test pozitif çıktı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Kulüpten korkutan açıklama! 38 test pozitif çıktı

Son dakika: 'dan açıklaması! 38 test pozitif çıktı

Son dakika: Flamengo'dan corona virüsü açıklaması! 38 test pozitif çıktı

takımlarından kulüp personeli, futbolcular ve teknik ekip de dahil 293 kişi üzerinde gerçekleştirilen () testinden 38'inin pozitif çıktığını duyurdu.

ekiplerinden , resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Buna göre kulüpte teknik ekip, personel ve futbolcuları da kapsayan 293 kişi testine tabi tutuldu.

Bu testlerin 30 Nisan-3 Mayıs arasında gerçekleştirildiği ifade edilirken, 38 kişinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu kişilerin bazılarında semptom görülmediği ifade edildi.

testi pozitif çıkan 38 kişiden 3'ünün ise futbolcu olduğu bilgisi paylaşıldı. Testleri pozitif çıkanların karantinaya alındığı aktarıldı.

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 11:07
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