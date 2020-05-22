UEFA Başkanı Ceferin'den flaş EURO 2020 yorumu! "Bahse girerim..." - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Başkanı Ceferin'den flaş yorumu! "Bahse girerim..."

UEFA Başkanı Ceferin'den flaş EURO 2020 yorumu! "Bahse girerim..."

Başkanı , salgını nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenen 'yle ilgili, “1 milyon dolara bahse girerim, bu konuda oldukça umutluyum” ifadelerini kullandı.

Başkanı , önümüzdeki sene maçların seyircili oynanması konusunda umutlu olduğunu açıkladı.

Yaşanan pandemi sürecinde her ülkenin dersler çıkardığını söyleyen Ceferin, "Bu virüsün sonsuza kadar süreceğini düşünmüyorum. Hatta birçok insanın düşündüğünden çok daha çabuk düzelecek her şey. Önümüzdeki sene oynanacak olan 'nin de seyircili oynanması konusunda umutluyum. Bu konuda 1 milyon dolara bahse girerim. Artık virüs konusunda çok fazla şey biliyoruz ve hazırız. Yetkililerin tavsiyelerini takip edeceğiz. Ancak şahsi olarak maçların çok yakında seyircili şekilde oynanacağından eminim" diye konuştu.

"1. VE 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA FUTBOL DEĞİŞMEDİ"

Ceferin tarihe bakıldığından 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bile futbolun değişmediğini ifade ederek, "Bu durum virüs yüzünden de değişmeyecek. Bu yeni bir deneyim ve bundan kurtulduğumuzda işler normale dönecek" dedi. UEFA Başkanı ayrıca 2021-2022 sezonunda başlamasının planlandığı Avrupa Konferans Ligi'nin de ertelenmeyeceğini sözlerine ekledi.

  1. 22.05.2020
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