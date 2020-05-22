UEFA Başkanı Ceferin'den flaş EURO 2020 yorumu! "Bahse girerim..."

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, corona virüsü salgını nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenen EURO 2020'yle ilgili, “1 milyon dolara bahse girerim, bu konuda oldukça umutluyum” ifadelerini kullandı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, önümüzdeki sene maçların seyircili oynanması konusunda umutlu olduğunu açıkladı.
Yaşanan pandemi sürecinde her ülkenin dersler çıkardığını söyleyen Ceferin, "Bu virüsün sonsuza kadar süreceğini düşünmüyorum. Hatta birçok insanın düşündüğünden çok daha çabuk düzelecek her şey. Önümüzdeki sene oynanacak olan EURO 2020'nin de seyircili oynanması konusunda umutluyum. Bu konuda 1 milyon dolara bahse girerim. Artık virüs konusunda çok fazla şey biliyoruz ve hazırız. Yetkililerin tavsiyelerini takip edeceğiz. Ancak şahsi olarak maçların çok yakında seyircili şekilde oynanacağından eminim" diye konuştu.
"1. VE 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA FUTBOL DEĞİŞMEDİ"
Ceferin tarihe bakıldığından 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bile futbolun değişmediğini ifade ederek, "Bu durum virüs yüzünden de değişmeyecek. Bu yeni bir deneyim ve bundan kurtulduğumuzda işler normale dönecek" dedi. UEFA Başkanı ayrıca 2021-2022 sezonunda başlamasının planlandığı Avrupa Konferans Ligi'nin de ertelenmeyeceğini sözlerine ekledi.
- 22.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Başkanı Ceferin'den flaş EURO 2020 yorumu! "Bahse girerim..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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