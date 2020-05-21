Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Jaap Stam, ABD Ligi (MLS) ekiplerinden Cincinnati'nin başına getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adamla 31 Aralık 2021'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine Jaap Stam'ı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamla 31 Aralık 2021'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Takımı daha iyi yerlere getirmek için çabalayacağını dile getiren Stam, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde çalışma fırsatı bulmak benim için bir hayaldir." ifadesini kullandı.
Stam, son olarak Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'u çalıştırmıştı.
- 21.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Jaap Stam'ın yeni durağı ABD! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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