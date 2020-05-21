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21 Mayıs 2020, Perşembe
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'ın yeni durağı !

Jaap Stam'ın yeni durağı ABD!

futbolunun efsane isimlerinden , Ligi () ekiplerinden Cincinnati'nin başına getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adamla 2021'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amerikan () ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamla 2021'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımı daha iyi yerlere getirmek için çabalayacağını dile getiren Stam, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde çalışma fırsatı bulmak benim için bir hayaldir." ifadesini kullandı.

Stam, son olarak Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'u çalıştırmıştı.


  1. 21.05.2020
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