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03 Mayıs 2020, Pazar
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Efsane isimden Orkun Kökçü'ye büyük övgü!

Efsane isimden Orkun Kökçü'ye büyük övgü!

futbolunun efsane isimlerinden , ismi 'le anılan genç milli futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. 47 yaşındaki teknik adam, Feyenoord'u çalıştırdığı dönemde 19 yaşındaki yıldız adayının gelişimini yakından takip ettiğini belirtip, "Orkun, Hollanda'nın en iyi orta saha oyuncularından biri. Büyük bir yeteneği var. Her zaman daha iyisini istiyor" diye konuştu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma gien Orkun Kökçü, genç yaşta ortaya koyduğu performansla İngiliz devi 'in dikkatini çekmiş ve sezon sonu 'e olacağı iddia edilmişti.

21 Yaş Altı 'nda da başarıyla ter döken Orkun Kökçü'ye eski hocası 'dan övgü geldi.

Futbolculuk kariyerinde Milan ve gibi dev takımlarda forma giyen 47 yaşındaki teknik adam, Feyenoord'u çalıştırdığı dönemde Orkun'a ilk olarak kendisinin güvendiğini belirtip, yıldız adayının geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

"KENDİSİNİ ARSENAL'E HAZIRLAMALI"

İngilizlerin ünlü gazetesi Dailymail'e konuşan efsane isim, "Orkun'un büyük bir yeteneği var. Her zaman daha iyisini istiyor. Gol ya da asist yapamazsa kendisinden asla memnun olmuyor. Son zamanlarda ismini Arsenal ile yan yana çok görüyorum. Kendisini bu transfere hazırlamalı. Çünkü Arsenal ve Premier Lig bambaşka bir seviye" dedi.

"EN İYİLERDEN BİRİ OLACAK"
Milli oyuncunun geleceğin yıldızlarından biri olacağını sözlerine ekleyen Stam, "Orkun, Hollanda'nın en iyi orta saha oyuncularından biri. Feyenoord'un başına geçtiğimde çok fazla oynamamıştı. Herkes çok genç olduğunu düşünüyordu. Ancak ben onu takıma koyup maçlara görev verdim. Kendisinde büyük bir potansiyel gördüğüm için ona güvendim. Kendisini Hollanda'da kanıtlamaya başladı. İleride en iyilerden biri olacağına eminim" ifadesini kullandı.

Orkun Kökçü'nin ismi geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la da anılmış ancak Feyenoord'un yüksek bonservis ücreti istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 19:03
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